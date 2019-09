Dalla Spagna - Napoli, sfida alla Juventus per il '98 Aouar del Lione

Anche se finito da pochissimo, il calciomercato non riposa mai e il Napoli sembra aver messo nel mirino il talentuoso centrocampista del Lione Houssem Aouar. Il calciatore francese di origini algerine è seguito non solo dagli azzurri ma dalla Juventus e dai più grandi club d'Europa come il Manchester City, il Paris Saint-Germain e soprattutto il Real Madrid che lo valuta come alternativa all'inarrivabile Pogba. Dal canto suo il Lione non è intenzionato a cederlo a gennaio e in vista dell'estate avrebbe fissato la base d'asta del cartellino a 60 milioni di euro.