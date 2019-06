Dalla Spagna: "Napoli su Firpo del Betis Siviglia: interesse forte degli azzurri"

Il Napoli mette nel mirino Junior Firpo, classe 1996, difensore del Betis Siviglia che sarà impegnato all'Europeo Under 21 con la Spagna. Lo riporta El Desmarque. Il club di Serie A si sarebbe inserito nella corsa al difensore e vorrebbe portare il calciatore in Italia. L'interesse della società italiana sembra sempre più forte: il Napoli è intenzionato a chiedere maggiori informazioni al Betis per conoscere la situazione del giocatore.