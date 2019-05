Dalla Spagna - Napoli su Rodrigo da tempo, il Valencia ha bisogno di cedere per il FPF

Fran Guaita, giornalista di Cadena Ser, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla possibile trattativa tra il Napoli ed il Valencia per Rodrigo: "C'è il fair play finanziario, ha necessità di vendere. Si è parlato per 15 minuti di Rodrigo, lo si può vendere entro il 30 giugno per una cifra intorno ai 30 mln di euro. Già in inverno il giocatore voleva andare via, ma il Valencia lo cederà soltanto per un'offerta importante. Ho parlato con qualcuno molto vicino alle cose di casa Valencia, mi ha confermato che il Napoli è da tempo che cerca Rodrigo, ma c'è un forte interesse di Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona".