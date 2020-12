Dalla Spagna - Napoli sul 2002 Veron del Palmeiras: in patria è considerato il nuovo Neymar

La Juventus, come il Napoli, nelle ultime stagioni, è sempre molto attenta ei parametri zero ed ai giovani talenti pronti per esplodere

Il Napoli, nelle ultime stagioni, è sempre molto attento ai parametri zero ed ai giovani talenti pronti per esplodere. Della seconda categoria fa parte Gabriel Veron, classe 2002 del Palmeiras, attaccante già considerato il nuovo Neymar. Nell'ultimo Mondiale Under 17 è stato votato il miglior calciatore e il Napoli segue da molto vicino la sua evoluzione. Stando a quanto afferma Todofichajes.com, Veron è nel mirino anche di Juve, Real Madrid, Manchester City ed Arsenal.