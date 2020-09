Dalla Spagna: niente Juve, Suarez ha l'accordo con l'Atletico Madrid

Sarà ancora in Spagna il futuro di Luis Suarez. Ne è certo il Mundo Deportivo, secondo cui l'attaccante uruguaiano avrebbe trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero offerto un contratto biennale e il Barcellona sarebbe disposto a coprire la differenza di ingaggio per il primo anno. Non mancano, però, i nodi da sciogliere: il 33enne bomber, infatti, vuole dai catalani l'ultimo anno di stipendio per intero, mentre l'Atletico deve piazzare Diego Costa.