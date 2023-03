Dalla Spagna - Niente Messi-Ronaldo in Arabia: l'argentino ha detto no all'Al Hilal

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo non si affronteranno in Arabia Saudita.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo non si affronteranno in Arabia Saudita. Ne è sicuro Sport, che parla del futuro dell'ex Barcellona: l'argentino avrebbe rifiutato la proposta faraonica presentata dall'Al-Hilal (600 milioni in due stagioni, perché vorrebbe proseguire la sua carriera in Europa. Il Paris Saint-Germain vorrebbe rinnovargli il contratto, il Barcellona sogna il suo ritorno; sullo sfondo resta sempre l'Inter Miami di David Beckham.