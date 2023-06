Dalla Spagna - Nome nuovo per il centrocampo: Napoli su Guido Rodriguez del Betis

Secondo quanto riferisce in Spagna il quotidiano AS, Napoli e Milan avrebbero messo gli occhi su Guido Rodriguez

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riferisce in Spagna il quotidiano AS, Napoli e Milan avrebbero messo gli occhi su Guido Rodriguez, 29enne centrocampista argentino del Betis Siviglia, il quale ha un contratto in scadenza nel 2024 e per ora non sembrano esserci grandi chance di rinnovo. Diversi club vogliono quindi provare ad approfittare di questa situazione di incertezza, tra cui appunto partenopei e rossoneri.