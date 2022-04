Dalla Spagna - Non solo il Real su Fabian: il centrocampista nel mirino di PSG e Liverpool

Entrambe le squadre hanno in mente un restyling a centrocampo in estate e hanno messo nel mirino il centrocampista andaluso.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà un’estate di mercato molto calda quella di Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento le trattative per il rinnovo di contratto sono in alto mare. Fabian ha diversi estimatori, non nuovo il Real Madrid di Ancelotti. Secondo quanti riportato dal portale spagnolo Ok Diario, alla lista di pretendenti per lo spagnolo, si soni aggiunte Paris Saint Germain e Liverpool. Entrambe le squadre hanno in mente un restyling a centrocampo in estate e hanno messo nel mirino il centrocampista andaluso.