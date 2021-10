Dalla Spagna - Non solo l'Inter: anche l'Atletico Madrid aspetta di capire se Insigne rinnoverà

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato col Napoli e sono diverse le società alla finestra pronte ad approfittare dell'eventuale mancato accordo. Oltre all'Inter, dalla Spagna fanno sapere che c'è un altro club interessato: l'Atletico Madrid. Il portale Todofichajes spiega che il secondo club di Madrid ne approfitterebbe in caso di svincolo a zero da parte del capitano del Napoli.