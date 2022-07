Dalla Spagna - Offerta del Napoli per Todibo: muro del Nizza

Il Napoli avrebbe presentato un'offerta al Nizza per Jean-Clair Todibo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli avrebbe presentato un'offerta al Nizza per Jean-Clair Todibo. A riportarlo è il sito Fichajes.com, secondo il quale gli azzurri avrebbero tentato un approccio al pari del Siviglia per il centrale ex Barcellona. "No" secco dei francesi, che vogliono tenere il classe '99 dopo averlo recuperato fisicamente e soprattutto mentalmente.