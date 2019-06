Dalla Spagna, Onda Cero insiste: Atletico su James, interrotto il passaggio al Napoli

In Italia tutti danno l'operazione a buon punto, quasi fatta, mentre in Spagna c'è chi crede che James Rodriguez al Napoli non ci andrà. Hugo Condes, giornalista dell'emittente spagnola Onda Cero, ribadisce quanto aveva già detto qualche giorno fa, aggiungendo qualcosa: "L'Atletico Madrid è molto interessato a James Rodriguez. Proprio per l'interessamento di Simone, il giocatore avrebbe interrotto il suo trasferimento al Napoli".