Dalla Spagna - Ospina-Real Madrid, Ancelotti spinge: contatti avviati con l’agente

Quale sarà il futuro di David Ospina? Il portiere colombiano ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e nei prossimi mesi si capirà se resterà a Napoli o no. A questo proposito, il portale spagnolo 'Todo Fichajes’, riferisce che sono stati già avviato dei contatti tra il suo procuratore, Lucas Jaramillo, e la dirigenza del Real Madrid. A spingere per questa soluzione sarebbe soprattutto l'attuale tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti.