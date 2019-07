Dalla Spagna - Per James è bagarre con l'Atletico: a breve incontro tra i due club di Madrid

Fra due giorni a New York si giocherà il derby di Madrid per la International Champions Cup. Sarà l'occasione per i presidenti dei due club di parlare di mercato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo Gil Marin ed Enrique Cerezo si incontreranno con Florentino Pérez, per parlare di James Rodriguez. Il colombiano è stato indicato da Diego Simeone come rinforzo gradito. Rientrato dal prestito al Bayern, James non rientra nei piani di Zinedine Zidane e il Napoli è ancora forte sul giocatore.