Dalla Spagna: Rakitic lascerà il Barcellona, Napoli e altre due di Serie A alla finestra

"Il futuro di Ivan Rakitic è sempre più lontano dal Barcellona". A sostenerlo è il quotidiano catalano L'Esportiu, che dedica la sua prima pagina odierna proprio alla situazione attuale del centrocampista croato. Legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2021, l'ex Siviglia dovrebbe finire sul mercato quest'estate sia per la volontà di andare a giocare del centrocampista sia per la necessità di non perderlo fra un anno a parametro zero da parte del club. Uno scenario che riapre dunque le piste italiane, con Inter, Juventus e, ultimamente, anche Napoli che non hanno certo nascosto il loro interesse per il classe '88.