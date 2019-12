Dalla Spagna - Real e Barça non mollano Fabiàn: Napoli informato, ma spara alto

Real Madrid e Barcellona non mollano la presa per Fabian Ruiz. I due club spagnoli, come riporta l'edizione online del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, hanno informato il Napoli della volontà di voler mettere le mani sul giocatore spagnolo: le compagini spagnolo confidano nel fatto che - si legge - il giocatore non abbia ancora accettato il rinnovo di contratto con il Napoli, e sarebbe dunque disposto a cambiare aria. Resta il fatto, però, che per Fabiàn il Napoli avrebbe sparato 180 mln come cifra per lasciarlo partire.