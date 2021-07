Dalla Spagna - Real, niente Koulibaly? Se non arriverà Mbappè, pronto l'assalto a Pau Torres

L’obiettivo principale del mercato del Real Madrid è portare in Spagna il fenomeno del PSG Kylian Mbappe, in una trattativa che pare quasi impossibile ma che a Madrid sono ancora convinti di poter mettere in piedi. Come riporta Todofichajes.com, però, nel caso in cui l'assalto al francese dovesse fallire, il Real investirebbe una parte del tesoretto riservato a Mbappe in un nuovo difensore centrale, visti gli addii di Ramos e Varane. L'obiettivo principale, si legge, sarebbe Pau Torres del Villarreal, per cui verrebbero investiti poco meno di 60 milioni.