Dalla Spagna - Real su Fabiàn, ADL ha chiesto di inserire anche Valverde nell'affare

Fabiàn Ruiz continua ad essere un dei giocatori maggiormente attenzionati dai più importanti club spagnoli. Come noto ormai da diverse settimane, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista azzurra già nella prossima finestra di mercato, o al più tardi in quella che sarà la sessione estiva 2020. Secondo il portale iberico 'Diario Gol', De Laurentiis sarebbe disposto ad abbassare le pretese per il centrocampista spagnolo qualora nella trattativa fosse inserito Federico Valverde (21). Uno scambio in casa Real non pare siano disposti ad accettare: il mediano uruguaiano, infatti, rappresenta uno dei pupilli di Zinedine Zidane.