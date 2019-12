Dalla Spagna: "Real su Fabian, c'è ottimismo! Lo spagnolo non vuole rinnovare col Napoli"

Il Real Madrid torna alla carica per Fabian Ruiz: la firma dello spagnolo, a quanto pare, è diventata una novità. Le ultime su El Larguero, trasmissione di Cadena SER. A quanto pare, a Madrid sono "moderatamente ottimisti" perché, anche se il Napoli non intende negoziare, il calciatore non vuole rinnovare. Dunque a breve si dovrà trovare una soluzione. Il Real è convinto che prima o poi il giocatore si vestirà di Blancos, intanto prova a dare il massimo in vista degli Europei.