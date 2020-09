Dalla Spagna - Reguilon ha respinto diverse offerte dall'estero: vuole restare in patria

Sergio Reguilon preferirebbe un ritorno al Siviglia piuttosto che un trasferimento al Manchester United o altro club straniero, tra questi anche il Napoli che si è interessato a lui nelle scorse settimane.. Il terzino sinistro ha giocato un ruolo chiave nel successo dell'Europa League della Liga che li ha visti battere i Red Devils in semifinale. Il difensore era in prestito al Ramón Sánchez Pizjuán del Real Madrid, pronto a scaricare il giocatore. Al Real sono comunque determinati a inserire una clausola di riacquisto di 27 milioni di sterline che è un problema per lo United, riferisce l'AS.