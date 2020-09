Dalla Spagna - Reguilon, le richieste del Real bloccano la partenza: i dettagli

Zinedine Zidane, secondo quanto scrive il quotidiano iberico Marca, non vede Sergio Reguilón a un livello sufficiente per giocare per il Real Madrid. Tuttavia dopo l'ottima stagione al Siviglia e la grande prestazione con la Spagna il Real è certo di voler perdere di vista il forte terzino sinistro. Infatti le società che lo vogliono e che sono disposte a pagare i 30 milioni richiesti dai madrileni dovranno anche accettare una clausola che consente un'opzione di riscatto o un diritto di prelazione in favore del Real. Quindi, l'operazione con il Manchester United è momentaneamente bloccata, anche se altri club come Tottenham, Inter o Juventus sono interessate. Il Siviglia lo vuole di nuovo in prestito, ma questa opzione sembra più remota.