Dalla Spagna: "Richiesta troppo alta per Hysaj, l'Atletico pensa a Pol Lirola"

Le prime scelte dell'Atletico Madrid, che cerca un terzino per il dopo-Juanfran, sono Hysaj e Semedo ma se le richieste di Napoli e Barcellona resteranno alte. Per questo, stando a quanto riferisce il "Mundo Deportivo", l'Atletico Madrid potrebbe provare a riportare in Spagna Pol Lirola, 21enne terzino del Sassuolo che costa attorno ai 15 milioni di euro.