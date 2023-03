Dalla Spagna rilanciano la bomba: Messi all'Inter si può, decisivo Zanetti

Lionel Messi all'Inter? Una suggestione di mercato, alquanto improbabile, che però ciclicamente torna protagonista.

