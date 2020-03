Dalla Spagna rilanciano le voci su Azmoun: "Trattativa avviata, lo Zenit fissa il prezzo"

Il suo nome era emerso già nei giorni scorsi e adesso viene rilanciato anche dalla Spagna. Il Napoli starebbe pensando anche a Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo per potenziare l'attacco da regalare a Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Secondo i colleghi iberici di Todofichajes.com, sarebbe già stata avviata una trattativa: Giuntoli l'ha richiesto ai russi, che partono da una base di 25 milioni di euro per sedersi a tavolino.