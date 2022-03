Dalla Spagna - Riqui Puig obiettivo concreto, ma c’è concorrenza in Liga: la richiesta del Barça

Tuttavia non è una pista facile dato che c’è concorrenza in Liga e in particolare Betis e Getafe sono sulle sue tracce.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Riqui Puig, 22enne centrocampista spagnolo, ha trovato poco spazio fin qui nel Barcellona anche dopo l’avvento di Xavi in panchina e potrebbe lasciare il club blaugrana. Il contratto del centrocampista scade nel 2023 e il Barcellona non ha intenzione di prolungare il rapporto. Come riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Napoli segue con grande interesse il classe 1999, la cui valutazione è al ribasso e di circa 9 milioni di euro. Tuttavia non è una pista facile dato che c’è concorrenza in Liga e in particolare Betis e Getafe sono sulle sue tracce.