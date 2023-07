Dalla Spagna - Rispunta Lo Celso, Napoli e altri due club interessati: è in uscita dal Tottenham

Giovani Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham, non continuerà la sua avventura con gli Spurs.

Giovani Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham, non continuerà la sua avventura con gli Spurs. Non ci sono ancora trattative avanzate per la cessione dell'ex Villarreal, ma tre sono i club più interessati a lui. Si tratta di Betis Siviglia, Aston Villa e Napoli. A riferirlo su Twitter è il giornalista attento alle vicende in Spagna, Matteo Moretto.