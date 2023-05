Dalla Spagna: "Scetticismo Luis Enrique al Napoli, il motivo è ADL"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Gago, giornalista spagnolo di Onda Cero

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Gago, giornalista spagnolo di Onda Cero: "Luis Enrique non è uscito benissimo dal Mondiale di Qatar, dove la sua Spagna non è stato capace di esprimere un piano B e dove ha dimostrato una carattere molto acceso anche con i giornalisti. Attorno alla sua Nazionale si era creata un'atmosfera stranissima e poi ha una personalità fortissima: Luis Enrique deve essere leader del club e dello spogliatoio dove arriva, per questo qui in Spagna siamo tutti scettici del suo potenziale rapporto con De Laurentiis. Di certo, tatticamente sarebbe l'allenatore ideale per il Napoli: il suo 4-3-3 si sposerebbe bene con quanto visto dagli azzurri durante la gestione Spalletti.

Certo, dovrebbe dimostrare di essere un altro allenatore rispetto a quello già visto in Italia ai tempi della Roma. Lì mise il proprio carattere e il proprio aspetto prima del gioco stesso della sua squadra, quindi non dovrebbe commettere lo stesso errore".