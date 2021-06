Dalla Spagna - Sergio Ramos ha deciso: andrà al Psg, l'ha comunicato agli ex compagni

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che Sergio Ramos potesse arrivare in Serie A dopo l'addio al Real Madrid, con Roma e Milan interessate e la presunta telefonata di Josè Mourinho per provare a convincerlo ad approdare in giallorosso. Secondo quanto riportato da Cadena COPE il difensore spagnolo avrebbe però comunicato ad alcuni suoi ex compagni del Real che il suo futuro sarà al Paris Saint Germain, pronto ad accontentarlo sotto il profilo dell'ingaggio.

