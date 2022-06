Dalla Spagna si sbilanciano: “Januzaj ad un passo dal Napoli”

Adnan Januzaj, esterno offensivo belga seguito in passato al Napoli, viene di nuovo accostato agli azzurri.

Adnan Januzaj, esterno offensivo belga seguito in passato al Napoli, ora viene di nuovo accostato agli azzurri. Il giocatore ha il contratto in scadenza domani con la Real Sociedad e dunque da venerdì’ si libererà a zero. Il portale spagnolo Todofichajes si sbilancia e parla addirittura di affare ad un passo con il Napoli. “Le negoziazioni con l'agente del giocatore sono molto avanzate e l'affare potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni”, si legge.