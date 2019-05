Dalla Spagna: "Simeone vuole Hysaj ma la richiesta del Napoli spaventa l'Atletico"

L'Atletico Madrid cerca Elseid Hysaj: nel ruolo di terzino destro l'albanese sarebbe uno degli obiettivi di Diego Pablo Simeone, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport. E sarebbero già partiti i primi sondaggio col Napoli per l'albanese, ma la prima richiesta del Napoli (circa 40 milioni di euro) ha spaventato i "colchoneros", non disposti a spendere così tanto per l'esterno ex Empoli.