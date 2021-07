Dalla Spagna - Sondaggio del Napoli per Alex Moreno: il Betis ha fissato il prezzo

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Alex Moreno, terzino sinistro del Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il club andaluso non chiuderebbe le porte alla partenza del laterale e, anzi, avrebbe già individuato l'eventuale sostituto: si tratterebbe di José Calderón, giovane del Betis B che verrebbe Promosso in pianta stabile in Prima Squadra. Interessati a Moreno anche l'Olympique Marsiglia ed il Galatasaray. I turchi, in particolare, avrebbero già messo sul piatto una proposta ufficiale da circa 2 milioni di euro per il prestito oneroso più un riscatto da esercitare nel 2022 a cifre da definire ma, per il momento, troppo distanti dai 7 milioni di euro complessivi che chiederebbe la dirigenza del Betis. Dal Napoli, per adesso, si registrerebbe un sondaggio, ma senza offerte.