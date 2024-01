Dalla Spagna - Soumaré vuole lasciare il Siviglia! Il Napoli ci prova e tratta col Leicester

Oltre a Lazar Samardzic, il Napoli vorrebbe fare un altro colpo a centrocampo. Un profilo diverso, più simile ad Anguissa.

Oltre a Lazar Samardzic, il Napoli vorrebbe fare un altro colpo a centrocampo. Un profilo diverso, più simile ad Anguissa, dunque un mediano strutturato e più di quantità che di qualità. Tra i nomi accostati agli azzurri c'è Boubakary Soumaré e dalla Spagna arrivano nuove notizie in merito.

Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, il centrocampista francese vuole lasciare il Siviglia e l'avrebbe anche fatto sapere al Leicester, che starebbe trattando col Napoli per mandarlo a giocare in Italia. Soumaré non è stato convocato da Quique Sanchez Flores per questioni familiari, almeno ufficialmente, ma dietro potrebbe esserci dell'altro.