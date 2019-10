Dalla Spagna, Sport - Big europee su Fabian, il Napoli spara altissimo: si parte da 180mln!

Fabian Ruiz piace al Barcellona e non solo. Anche Real Madrid e Manchester City sono sulle tracce del 23enne centrocampista spagnolo del Napoli che però, stando a quanto rivela "Sport", al momento è inavvicinabile per chiunque: De Laurentiis avrebbe fatto sapere che non è disposto a trattare per meno di 180 milioni di euro. Un modo per considerare il talento spagnolo incedibile.