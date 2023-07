Dalla Spagna - Spunta anche Odriozola per il ruolo di vice-Di Lorenzo: la situazione

Dal Real alla Real, i piani di Odriozola mal si sposano però con le idee del Napoli e delle sue altre pretendenti.

Non solo Marco Davide Faraoni, il Napoli valuta anche Alvaro Odriozola come possibile rinforzo sulla fascia destra di Rudi Garcia. A riportarlo è il portale molto vicino al Real Madrid, Defensa Central, secondo il quale gli azzurri avrebbero manifestato un certo interesse per l'ex laterale della Fiorentina. Il club italiano - si legge - si sarebbe già detto disponibile a pagare l'intero ingaggio del classe 1995, oltre a una piccola quantità di denaro per acquistare il suo cartellino.

Odriozola spinge per tornare alla Real

Dal Real alla Real, i piani di Odriozola mal si sposano però con le idee del Napoli e delle sue altre pretendenti. Il terzino spagnolo ha infatti espressamente richiesto al suo entourage di riportarlo nel club del suo cuore, la Real Sociedad, che lo cedette proprio ai blancos per 30 milioni di euro nel luglio 2018.