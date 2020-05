Dalla Spagna - Su Arias anche il Napoli, ma c'è un'altra italiana in pole

Santiago Arias è la terza scelta di Diego Pablo Simeone per la fascia destra dell'Atletico Madrid ed è per questo che potrebbe lasciare la Spagna dopo appena un anno. Stando a quanto riportato da As, sulle tracce del terzino destro ci sarebbe anche il Napoli, ma non in pole position. La Roma, infatti, sarebbe maggiormente interessata al calciatore e potrebbe godere del favore dei Colchoneros di cederlo in prestito con diritto di riscatto.