Dalla Spagna - Suarez-Juve, si va verso la fumata nera: non ci sono i tempi tecnici

Luis Suarez non sarà il prossimo attaccante della Juventus. Rac1 conferma che non ci sono tempi tecnici. Le verifiche odierne hanno portato alla consapevolezza che non c'è possibilità di ottenere lo status comunitario per il Pistolero. Che adesso dovrà guardare altrove. L'assenza dello status di comunitario gli impedirebbero di essere tesserato per la Juventus: potrebbe svincolarsi e ottenere successivamente lo status ma questo non gli consentirebbe di essere bianconero in tempo per la presentazione della lista Champions.