Dalla Spagna: Szoboszlai lascia il Lipsia: l'ex obiettivo del Napoli a un passo dalla Liga

Colpo clamoroso in vista per la Real Sociedad. Il club basco avrebbe praticamente chiuso il trasferimento di Dominik Szoboszlai, fantasista ungherese in forza al Lipsia, accostato l'anno scorso anche al Napoli. L'ex Salisburgo, riporta il collega Gerard Romero, sarebbe atteso a San Sebastian nel weekend per le visite mediche e la firma sul contratto. Szoboszlai ha giocato 44 partite in stagione con i tedeschi (meno della metà da titolare), firmando 10 reti e 9 assist.