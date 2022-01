Dalla Spagna: "Tagliafico insiste per andare al Barcellona, ha detto no al Napoli"

Il Barcellona, dopo l'arrivo di Ferran Torres dal Manchester City, è intenzionato a chiudere per un terzino sinistro in questa sessione di mercato invernale. Ci sarebbero diversi nomi sul tavolo, ma al momento il primo della lista sembra essere quello dell'argentino Nicolas Tagliafico che ha detto no al Napoli perché aspetta i blaugrana. Secondo quanto riportato da Marca, il Barça starebbe già negoziando da giorni con l'Ajax, ma la situazione è piuttosto complessa, perché gli olandesi non vorrebbero cedere il calciatore in questa finestra di mercato. La proposta dei blaugrana è un prestito fino alla fine della stagione con un'opzione di acquisto, ma l'Ajax vorrebbe chiudere subito il trasferimento a titolo definitivo.