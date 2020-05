Dalla Spagna - Torna di moda Arias dell'Atletico: il Napoli (che perderà Hysaj) resta interessato

Il futuro di Santiago Arias potrebbe essere in Italia. Lo assicura il Mundo Deportivo, che analizzando le strategie di mercato dell'Atletico Madrid ipotizza un possibile addio del colombiano alla Liga per la Serie A: tra i club interessati al classe '92 viene nominato anche il Napoli (che nella prossima sessione di mercato dovrebbe perdere Hysaj), in compagnia di Inter e Roma.