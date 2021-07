Dalla Spagna - Vaclik-Napoli, il ceco saluta il Siviglia e aspetta notizie dal suo agente

Tomas Vaclik, portiere ceco svincolato dal Siviglia, ha approfittato dei social network per ringraziare i tifosi per il supporto durante l'Europeo: "Vorrei ringraziare tutti per il supporto che abbiamo ricevuto durante tutta il torneo! Ci sarebbe piaciuto farlo dopo essere passati alla fase successiva. Sono incredibilmente orgoglioso di noi! Grazie".

Ora, come riporta il portale spagnolo ABC de Sevilla, il nazionale ceco spera che i suoi agenti lo informeranno in quale squadra giocherà per la prossima stagione. Una delle squadre che si è accorta di Vaclik è il Napoli. Valik ha riconosciuto all'addio di aver vissuto degli anni molto belli al Siviglia: "Qui ho conosciuto grandi persone sul piano umano e professionale. Non dimenticherò mai chi ha scommesso su di me e ringrazierò sempre i preparatori con i quali ho lavorato: grazie a loro sono cresciuto e maturato. A Siviglia ho vissuto momenti incredibili, li porterò con me ovunque andrò".