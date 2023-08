Dalla Spagna - Veiga al Napoli può saltare per un cambio di condizioni sul contratto: i dettagli

Nonostante l'accordo totale tra Napoli e Celta per il trasferimento di Gabri Veiga, nelle ultime ore la situazione è cambiata radicalmente.

Nonostante l'accordo totale tra Napoli e Celta per il trasferimento di Gabri Veiga, nelle ultime ore la situazione è cambiata radicalmente. Tant'è che, fa sapere il portale spagnolo Relevo, l’operazione rischia di saltare. Il motivo è legato ad un cambio di condizioni tra il giocatore e il Napoli che mette a serio rischio l'operazione.

Veiga attendeva il limarsi degli ultimi dettagli per recarsi a Napoli e superare le visite mediche. La firma non è arrivata. Le parti, infatti, stanno ancora negoziando per cercare di sbloccare l’affare. Il Celta ha accettato 36 milioni di euro, ma il Napoli dovrà accordarsi su alcuni dettagli con il calciatore.