Dalla Spagna: "Veiga-Napoli sotto i 40mln. Ed il Napoli va anche su Koopmeiners"

Proseguono con ottimismo i contatti tra Celta Vigo e Napoli per chiudere l'affare Gabri Veiga a cifre inferiori rispetto ai 40mln di euro della clausola rescissoria. A riferirlo su twitter è il giornalista del quotidiano spagnolo As, Mirko Calemme, che aggiunge un particolare: "Dovesse, come è di nuovo molto probabile, partire Zielinski, gli azzurri faranno un nuovo tentativo per Koopmeiners. Lo spagnolo non dipendeva dal polacco".