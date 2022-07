Dalla Spagna: “Villarreal in pole per Deulofeu, ma prima deve cedere. Napoli in agguato”

Gli spagnoli sono disposti a pagare i 15 milioni che chiede l’Udinese, ma prima devono vendere.

Il Villarreal è in pole per Gerard Deulofeu. Ad annunciarlo sui suoi profili social è il giornalista attento alle vicende in Spagna, Matteo Moretto. Gli spagnoli sono disposti a pagare i 15 milioni che chiede l’Udinese, ma prima devono vendere. Napoli e Atalanta in agguato.