Dalla Spagna - Zielinski fa gola a tante: il polacco piace anche a Barça e West Ham

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski e un contratto in scadenza a giugno 2024 che lo rende tra i calciatori più appetibili del prossimo mercato. Le società interessate si muoveranno a gennaio per il polacco: l'Inter e la Juventus non sono le uniche squadre su di lui. Come riferito da todofichajes.net, l'ex centrocampista Empoli piace in Spagna al Barcellona e in Inghilterra a Liverpool e West Ham.