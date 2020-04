Dalla telenovela Napoli all'ipotesi America: James può ricominciare da Beckham

In un mondo parallelo James Rodriguez vestirebbe la maglia azzurra e con la sua classe starebbe guidando gli azzurri verso il finale di stagione. Nella realtà il colombiano non è mai arrivato e il calcio è fermo per il Covid-19. Il grande obiettivo della scorsa estate, con Ancelotti suo unico sponsor, potrebbe ripartire addirittura dall'America. David Beckham lo vuole nella sua Inter Miami. Secondo Goal.com, l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe già contattato Florentino Pérez per conoscere la situazione del colombiano. Il fantasista è ai margini della rosa di Zinedine Zidane e sembra ormai destinato a lasciare la Spagna.