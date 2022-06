Dalla Turchia: “Anche il Napoli sulle tracce di Sergio Oliveira”

Sergio Oliveira, centrocampista attualmente alla Roma in prestito dal Porto, ha un futuro ancora tutto da scrivere.

Sergio Oliveira, centrocampista attualmente alla Roma in prestito dal Porto, ha un futuro ancora tutto da scrivere. La Roma e il Porto hanno un accordo per il riscatto del giocatore fissato a 13 milioni di euro. La cifra, però, è ritenuta eccessiva dal club giallorosso, che vorrebbe uno sconto. Dunque, al momento, la sua permanenza nella Capitale non è ancora decisa. Nel frattempo altri club si starebbero interessando al portoghese. A sostenerlo è Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, che su Twitter scrive: “Napoli, Valencia e Wolverhampton sulle tracce di Sergio Oliveira”.