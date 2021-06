Dalla Turchia annunciano: "Maksimovic ad un passo dal Fenerbahce! C'è solo un'insidia"

"Il Fenerbahce è vicino a Nikola Maksimovic". A scriverlo è il portale turco Aksam, secondo cui il club di Istanbul starebbe insistendo con l'entourage del difensore ex Torino, acquistato dal Napoli nel 2017 per oltre 20 milioni di euro e che quest'anno in azzurro ha collezionato 17 presenze in campionato e 8 in Europa League.

AD UN PASSO? - In scadenza di contratto, il centrale serbo andrà via e l'opzione Fenerbahce è molto concreta, al punto che secondo i colleghi il lieto fine dell'operazione sarebbe ad un passo. Per il Fenerbahce, però, c'è l'insidia Roma, altro club interessato al giocatore e che potrebbe soffiarglielo. Ma - si legge - Maksimovic è più vicino alla Turchia che alla Capitale.