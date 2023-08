Dalla Turchia assicurano: "Zaniolo torna in Italia, affare da 30 milioni"

Stando a quanto riporta il sito turco CNNTurk, la Juventus sarebbe pronta a chiudere con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo per 30 milioni

Stando a quanto riporta il sito turco CNNTurk, la Juventus sarebbe pronta a chiudere con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo per 30 milioni più bonus. Inoltre, i bianconeri avrebbero proposto alla società turca Locatelli. Intanto, come ha spiegato il tecnico del Galatasaray, Zaniolo sarà out per un problema all'inguine: "Zaniolo ha sentito un dolore all'inguine durante l'allenamento di ieri. Altrimenti, oggi, giocherebbe nell'undici titolare. Non c'è una situazione molto preoccupante. Ha detto che non era in grado di giocare", queste le parole di Buruk.