Dalla Turchia - Benitez vicino al Fenerbahce: lo spagnolo pronto al ritorno in panchina

Rafa Benitez sarebbe pronto a ripartire dalla Turchia. E’ questa l’indiscrezione che rimbalza nelle ultime ore. Secondo Fanatik il tecnico ex Napoli sarebbe molto vicino al Fenerbahce. Il presidente dei turchi starebbe conducendo in prima persona la trattativa e stando alle ultime notizie avrebbe raggiunto un accordo di massima sulla base di 2 anni di contratto a circa 4 milioni di euro annui più l'opzione per un'altra stagione.