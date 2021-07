Dalla Turchia - Besiktas, offerta per Ounas: Spalletti pone il veto alla cessione

Adam Ounas, di ritorno dal prestito al Crotone dove ha disputato un’ottima seconda parte di stagione, tornerà a Napoli. L’algerino, stando a quanto riferito dal portale turco Fotomac, ha attirato l’attenzione del Besiktas. La squadra turca non ha ancora chiuso l'operazione per Rachid Ghezzal e avrebbe fatto un’offerta per l’esterno offensivo del Napoli. Tuttavia, il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha posto il veto alla cessione di Ounas.