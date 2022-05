Dalla Turchia - Icardi in uscita dal PSG: c'è anche il Napoli sulle sue tracce

Ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Mauro Icardi, chiaramente solo in caso di addio a Victor Osimhen. A sostenerlo è Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale: "Napoli e Lazio hanno aggiunto la stella argentina Mauro Icardi alle rispettive liste di mercato. Il PSG ascolterà le offerte che arriveranno".

